В комментарии "Главкому" Вадим Манюк, доцент кафедры географии Днепровского национального университета, рассказал, нападают ли они на человека, передает 24 Канал.

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Что известно о сколии и могут ли они укусить

Сколия – одна из крупнейших ос в Европе, длина ее тела достигает 26 – 45 миллиметров. Этот вид имеет характерную окраску: черное блестящее тело с желтыми пятнами на груди и рыжевато-оранжевые крылья.

Как выглядит гигантская сколия / фото Государственная экологическая инспекция в Черниговской области

Манюк подчеркнул, что сколий в Днепре действительно стало больше. Он напомнил, что этих насекомых в городе встречали и раньше, но не так часто.

Есть объяснение почему. Например, в городе сейчас много деревьев или остатков деревьев, которые спилили, но пеньки остались. Коммунальные службы срезают деревья, верхнюю часть вывозят, а нижняя часть остается в земле,

– отметил ученый.

Вадим Манюк объяснил: в личиночной стадии сколия является паразитом. Самка находит в почве или компостных кучах личинку большого жука, парализует ее и откладывает на нее яйцо. Личинка сколии развивается, питаясь телом парализованной жертвы, а весной превращается в куколку.

Однако гигантские сколии не опасны для человека. Она может укусить только в случае провокации. Однако даже в этом случае угрозы нет: несмотря на размеры, их яд значительно слабее, чем у обычных ос. Этот вид редкий, но вблизи животноводческих ферм его численность может увеличиваться.

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