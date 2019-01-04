Больших врагов Донбасса, чем российские "освободители", не существует: фото уничтоженного села

В сети опубликовали фотографии из захваченного пророссийскими боевиками в 2015 году поселка Чернухино, под Дебальцево. После завершения боевых действий, село будто вымерло — вокруг только разрушенные дома и запустение.

Соответствующие фото распространил в своем видеоблоге журналист Денис Казанский.

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Оккупированное Чернухино

"Заброшенная станция, завалена обломками, мусором и снарядами — за 4 года даже их убрать не смогли, а потом удивляются, когда подрываются и погибают дети", — пишет журналист Денис Казанский.

Оккупированное Чернухино

А железная дорога выглядит так, словно боевые действия там закончились только вчера.

Оккупированное Чернухино

Оккупированное Чернухино

Оккупированное Чернухино

Оккупированное Чернухино

Журналист отмечает, что боевикам село совсем не нужно – пришли, оккупировали и ушли.

Оккупированное Чернухино

"Давно пишу, что больших врагов Донбасса, чем "русские освободители" и местные "ополченцы", не существует. И такие фото только подтверждают эти мысли. Пропаганда россиян, разумеется, обвиняет во всех разрушения только украинскую сторону. Но четыре года никакой Украины в Чернухино нет. Везде, куда пришел "Русского мир", одно и то же", – добавил Казанский.