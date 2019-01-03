Франция передала на Донбасс гуманитарную помощь на сумму более 2 миллионов гривен

В четверг, 3 января, гуманитарная помощь на сумму 2 миллиона 100 тысяч гривен прибыла на Донбасс от французских благотворителей.

"Помощь Восток" – совместный проект командования ООС и волонтеров, которые уже не первый раз помогают прифронтовому востоку.

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Сегодня в Краматорске разгрузили целую фуру необходимого для военных и гражданских больниц Донецкой и Луганской областей. В частности, аппараты для массажа, медодежду, матрасы, кровати, средства гигиены, рентген и ортезы. Все осматривал лично командующий ООС Сергей Наев.

"Вместо обычного гипса – современный, с соответствующими липучками. Одевается на поврежденный участок, с ним можно двигаться свободно и соответственно контролировать натяжение, чтобы больному было комфортно находиться в гипсе", – ответил командующий ООС.