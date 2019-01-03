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      Франція передала на Донбас гуманітарну допомогу на суму понад 2 мільйони гривень

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      Франція передала на Донбас гуманітарну допомогу на суму понад 2 мільйони гривень
      Франція передала на Донбас гуманітарну допомогу на суму понад 2 мільйони гривень / ipress.ua

      У четвер, 3 січня, гуманітарна допомога на суму 2 мільйони 100 тисяч гривень прибула на український Донбас від французьких благодійників.

      "Допомога Схід" – спільний проект командування ООС та волонтерів, які вже не вперше допомагають прифронтовому сходу.

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      Сьогодні у Краматорську розвантажили цілу фуру найнеобхіднішого для військових і цивільних лікарень Донеччини та Луганщини. Зокрема, апарати для масажу, медодяг, матраси, ліжка, засоби гігієни, рентгенапарат та ортези. Усе оглядав особисто командувач ООС Сергій Наєв.

      Гуманітарна допомога військовим
      Гуманітарна допомога військовим

      "Замість звичайного гіпсу – сучасний, з відповідними липучками. Вдягається на ушкоджену ділянку, з ним можна рухатись вільно і відповідно контролювати натяжіння, щоб хворому було комфортно перебувати в гіпсі", – відповів командувач ООС.

      Франція передала на Донбас гуманітарну допомогу
      Франція передала на Донбас гуманітарну допомогу

      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини Франції Операція Об'єднаних сил Сергій Наєв
      Джерело: 24 канал
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