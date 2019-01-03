Франція передала на Донбас гуманітарну допомогу на суму понад 2 мільйони гривень

У четвер, 3 січня, гуманітарна допомога на суму 2 мільйони 100 тисяч гривень прибула на український Донбас від французьких благодійників.

"Допомога Схід" – спільний проект командування ООС та волонтерів, які вже не вперше допомагають прифронтовому сходу.

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Сьогодні у Краматорську розвантажили цілу фуру найнеобхіднішого для військових і цивільних лікарень Донеччини та Луганщини. Зокрема, апарати для масажу, медодяг, матраси, ліжка, засоби гігієни, рентгенапарат та ортези. Усе оглядав особисто командувач ООС Сергій Наєв.



Гуманітарна допомога військовим

"Замість звичайного гіпсу – сучасний, з відповідними липучками. Вдягається на ушкоджену ділянку, з ним можна рухатись вільно і відповідно контролювати натяжіння, щоб хворому було комфортно перебувати в гіпсі", – відповів командувач ООС.



Франція передала на Донбас гуманітарну допомогу