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      Доба на Донбасі: один окупант загинув, ще троє – поранені

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      Доба на Донбасі: один окупант загинув, ще троє – поранені
      Доба на Донбасі: один окупант загинув, ще троє – поранені / Фото з відкритих джерел

      Російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. Протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

      Про це повідомили у прес-службі штабі Операції Об'єднаних сил.

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      Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутора Вільний населеного пункту Станиця Луганська на Луганському напрямку, а також поблизу селища Опитне на Донецькому напрямку та населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку.

      Крім того, у районі селища Піски на Донецькому напрямку зафіксовано роботу ворожого снайпера.

      В зв’язку з обстрілами позицій Об'єднаних сил збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями, українські військові вживали адекватних заходів у відповідь з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України,
      – інформують у штабі ООС.

      Відомо, що через необережне поводження зі зброєю один окупант загинув та троє отримали поранення.

      Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

       

      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Жертви
      Джерело: 24 канал
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