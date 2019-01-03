09:32
3 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA. Жир: Саакашвили переносит столицу Украины. Манеры Луценко
      Вєсті.UA
      19:00, 2 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Сутки на Донбассе: один оккупант погиб, еще трое – ранены

      40 Читати новину українською
      Сутки на Донбассе: один оккупант погиб, еще трое – ранены
      Сутки на Донбассе: один оккупант погиб, еще трое – ранены / Фото из открытых источников

      Российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

      Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил.

      Читайте также: На Донбассе исчез украинский военный

      Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный населенного пункта Станица Луганска на Луганском направлении, а также вблизи поселка Опытное на Донецком направлении и населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

      Кроме того, в районе поселка Пески на Донецком направлении зафиксирована работа вражеского снайпера.

      В связи с обстрелами позиций Объединенных сил вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками, украинские военные принимали адекватные меры в ответ с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины,
      – информируют в штабе ООС.

      Известно, что из-за неосторожного обращения с оружием один оккупант погиб и трое получили ранения.

      В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

       

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Жертвы Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Порятунку немає: терористів "ДНР" та "ЛНР" косить невиліковна хвороба
      сегодня , 08:40 Порятунку немає: терористів "ДНР" та "ЛНР" косить невиліковна хвороба
      Олексій Чибісов 1472
      Луганск: жизнь на моей улице после войны
      2 января , 22:00 Луганск: жизнь на моей улице после войны
      Ольга Черненко 1369
      Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
      2 января , 21:02 Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
      Євгенія Мазур 207
      Как пережить праздники в семейном кругу без ущерба для психического здоровья: психотерапевт
      2 января , 20:00 Как пережить праздники в семейном кругу без ущерба для психического здоровья: психотерапевт
      195
      Какой роскошный хайп: о президентских намерениях Зеленского
      2 января , 19:00 Какой роскошный хайп: о президентских намерениях Зеленского
      Ян Валетов 3640
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Ультрас "Шахтера" охраняет донецкий Евромайдан (Видео)
       24 января 2014 , 06:13 32
      Одессу снова всколыхнул взрыв
       14 мая 2015 , 07:37
      Керівництво Баварії підставило тренера – справжні причини провалу команди
       10 октября 2018 , 21:10
      Льготы, стимулирование и пошлины – как возродить украинский автопром
       12 октября 2018 , 09:34
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук