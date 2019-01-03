Сутки на Донбассе: один оккупант погиб, еще трое – ранены
Российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил.
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Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный населенного пункта Станица Луганска на Луганском направлении, а также вблизи поселка Опытное на Донецком направлении и населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.
Кроме того, в районе поселка Пески на Донецком направлении зафиксирована работа вражеского снайпера.
В связи с обстрелами позиций Объединенных сил вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками, украинские военные принимали адекватные меры в ответ с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины,
– информируют в штабе ООС.
Известно, что из-за неосторожного обращения с оружием один оккупант погиб и трое получили ранения.
В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.