На Донбасі зник український військовий

У ніч з 28 на 29 грудня 2018 року зник військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Сухопутних військ України. Наразі його пошуки тривають.

Про це повідомляється на сторінці "Закарпатського легіону" у Facebook.

Читайте також: Окупанти заявили про підрив у Донецьку залізничного мосту

У ніч з 28 на 29 грудня 2018 року було виявлено відсутність одного з військовослужбовців нашої бригади. З моменту зникнення були організовані розшукові заходи, які станом на 2 січня 2019 року не дали результату. Роботи щодо пошуку військовослужбовця тривають,

– йдеться у повідомленні.

У бригаді підтвердили, що номер автомата АКС-74У, фото якого демонструється в соцмережі, "дійсно закріплений за зазначеним військовослужбовцем".

Окрім того, за фактом зникнення бійця військовою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Водночас, у бригаді наголосили, що інформація від окупантів про нібито наступ української армії є фейком.

"Повідомлення з сайтів російсько-окупаційних військ про нібито проведені наступальні дії з боку підрозділів бригади є фейковими та не відповідають не лише дійсності, а й здоровому глузду взагалі", – підкреслили військові.

Зазначимо, раніше російські ЗМІ з посиланням на підконтрольні окупантам інформаційні ресурси повідомили, що проросійські бойовики захопили у полон українського військового, який нібито "брав участь у спробі проникнення на територію "ДНР" на південному напрямку.