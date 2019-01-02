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      На Донбасі зник український військовий

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      На Донбасі зник український військовий
      На Донбасі зник український військовий / Фото з відкритих джерел

      У ніч з 28 на 29 грудня 2018 року зник військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Сухопутних військ України. Наразі його пошуки тривають.

      Про це повідомляється на сторінці "Закарпатського легіону" у Facebook.

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      У ніч з 28 на 29 грудня 2018 року було виявлено відсутність одного з військовослужбовців нашої бригади. З моменту зникнення були організовані розшукові заходи, які станом на 2 січня 2019 року не дали результату. Роботи щодо пошуку військовослужбовця тривають,
      – йдеться у повідомленні.

      У бригаді підтвердили, що номер автомата АКС-74У, фото якого демонструється в соцмережі, "дійсно закріплений за зазначеним військовослужбовцем".

      Окрім того, за фактом зникнення бійця військовою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

      Водночас, у бригаді наголосили, що інформація від окупантів про нібито наступ української армії є фейком.

      "Повідомлення з сайтів російсько-окупаційних військ про нібито проведені наступальні дії з боку підрозділів бригади є фейковими та не відповідають не лише дійсності, а й здоровому глузду взагалі", – підкреслили військові.

      Зазначимо, раніше російські ЗМІ з посиланням на підконтрольні окупантам інформаційні ресурси повідомили, що проросійські бойовики захопили у полон українського військового, який нібито "брав участь у спробі проникнення на територію "ДНР" на південному напрямку.

      Теги: Війна на Донбасі Новини України Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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