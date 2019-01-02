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      На Донбассе исчез украинский военный

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      На Донбассе исчез украинский военный
      На Донбассе исчез украинский военный / Фото из открытых источников

      В ночь с 28 на 29 декабря 2018 года исчез военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Сухопутных войск Украины. Сейчас его поиски продолжаются.

      Об этом сообщается на странице "Закарпатского легиона" в Facebook.

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      В ночь с 28 на 29 декабря 2018 года было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих нашей бригады. С момента исчезновения были организованы розыскные мероприятия, которые по состоянию на 2 января 2019 года не дали результата. Работы по поиску военнослужащего продолжаются,
      – говорится в сообщении.

      В бригаде подтвердили, что номер автомата АКС-74У, фото которого демонстрируется в соцсети, "действительно закреплен за указанным военнослужащим".

      Кроме того, по факту исчезновения бойца военной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.

      В то же время, в бригаде отметили, что информация от оккупантов о якобы наступлении украинской армии является фейком.

      "Сообщения с сайтов российско-оккупационных войск о якобы проведенных наступательных действий со стороны подразделений бригады являются фейковыми и не соответствуют не только действительности, но и здравому смыслу вообще", – подчеркнули военные.

      Отметим, ранее российские СМИ со ссылкой на подконтрольные оккупантам информационные ресурсы сообщили, что пророссийские боевики захватили в плен украинского военного, который якобы "принимал участие в попытке проникновения на территорию "ДНР" на южном направлении.

      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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