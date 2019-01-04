Більших ворогів Донбасу, ніж російські "визволителі", не існує: фото знищеного бойовиками села

У мережі опублікували світлини із захопленого проросійськими бойовиками у 2015 році селища Чорнухине, що під Дебальцевим. Після завершення бойових дій, село наче вимерло — довкола лише зруйновані будинки і запустіння.

Відповідні фото поширив у своєму відеоблозі журналіст Денис Казанський.

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Окуповане Чорнухине

"Закинута станція, завалена уламками, сміттям і снарядами — за 4 роки навіть їх прибрати не змогли, а потім дивуються, коли підриваються і гинуть діти", — пише журналіст Денис Казанський.



Окуповане Чорнухине

А залізниця виглядає так, наче бойові дії там закінчились тільки вчора.



Окуповане Чорнухине



Окуповане Чорнухине



Окуповане Чорнухине



Окуповане Чорнухине

Журналіст зазначає, що бойовикам село зовсім не потрібне – прийшли, окупували і пішли.



Окуповане Чорнухине

"Давно пишу, що більших ворогів Донбасу, ніж "російські визволителі" і місцеві "ополченці", не існує. І такі фото тільки підтверджують ці думки. Пропаганда росіян, зрозуміло, звинувачує в усіх руйнування тільки українську сторону. Але чотири роки ніякої України в Чорнухиному немає. Усюди, куди прийшов "рузькій мір", одне й те саме", – додав Казанський.