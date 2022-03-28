О воздушной тревоге сообщили органы местной власти, пишет 24 канал. Пока находиться на улице – опасно.

Интересно Турция обнаружила еще одну мину в Черном море, теперь у границы с Болгарией

Где объявили тревогу

в Одессе,

Ивано-Франковске,

Львове,

Киеве,

Николаеве,

Тернополе,

Ровном,

Волыни,

Хмельницком,

Виннице,

Житомире,

Черкассах,

Кропивницком,

Донецке,

Чернигове,

Закарпатье,

Харькове,

Черновцах.

Немедленно возьмите свой "тревожный чемодан" и спускайтесь в укрытие. Не забудьте выключить свет, воду и газ. Находитесь в укрытии, пока не пройдет угроза.

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