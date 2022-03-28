О воздушной тревоге сообщили органы местной власти, пишет 24 канал. Пока находиться на улице – опасно.
Интересно Турция обнаружила еще одну мину в Черном море, теперь у границы с Болгарией
Где объявили тревогу
- в Одессе,
- Ивано-Франковске,
- Львове,
- Киеве,
- Николаеве,
- Тернополе,
- Ровном,
- Волыни,
- Хмельницком,
- Виннице,
- Житомире,
- Черкассах,
- Кропивницком,
- Донецке,
- Чернигове,
- Закарпатье,
- Харькове,
- Черновцах.
Немедленно возьмите свой "тревожный чемодан" и спускайтесь в укрытие. Не забудьте выключить свет, воду и газ. Находитесь в укрытии, пока не пройдет угроза.
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