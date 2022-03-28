Про повітряну тривогу повідомили органи місцевої влади, пише 24 канал. Наразі перебувати на вулиці – небезпечно.
Цікаво Туреччина виявила ще одну міну у Чорному морі, тепер біля кордону з Болгарією
Де оголосили тривогу
- в Одесі,
- Івано-Франківську,
- Львові,
- Києві,
- Миколаєві,
- Тернополі,
- Рівному,
- Волині,
- Хмельницькому,
- Вінниці,
- Житомирі,
- Черкасах,
- Кропивницькому,
- Донецьку,
- Чернігові,
- Закарпатті,
- Харкові,
- Чернівцях.
Негайно візьміть свою "тривожну валізу" та спускайтеся в укриття. Не забудьте вимкнули світло, воду та газ. Перебувайте в укритті допоки не мине загроза.
До теми дивіться відео про те, як окупанти продовжують обстрілювати Чернігів: відео