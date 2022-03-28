Про повітряну тривогу повідомили органи місцевої влади, пише 24 канал. Наразі перебувати на вулиці – небезпечно.

Цікаво Туреччина виявила ще одну міну у Чорному морі, тепер біля кордону з Болгарією

Де оголосили тривогу

в Одесі,

Івано-Франківську,

Львові,

Києві,

Миколаєві,

Тернополі,

Рівному,

Волині,

Хмельницькому,

Вінниці,

Житомирі,

Черкасах,

Кропивницькому,

Донецьку,

Чернігові,

Закарпатті,

Харкові,

Чернівцях.

Негайно візьміть свою "тривожну валізу" та спускайтеся в укриття. Не забудьте вимкнули світло, воду та газ. Перебувайте в укритті допоки не мине загроза.

До теми дивіться відео про те, як окупанти продовжують обстрілювати Чернігів: відео