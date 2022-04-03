В большинстве областей Украины – воздушная тревога

3 апреля 2022 , 20:19
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В большинстве областей Украины по состоянию на 20:20 3 апреля звучит воздушная тревога. Людям необходимо немедленно пройти в укрытие гражданской защиты.

Находиться в месте безопасности необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом. Оно спасает жизнь.

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Сигнал воздушной тревоги раздается в следующих областях:

  • Житомирской;
  • Хмельницкой;
  • Черкасской;
  • Львовской;
  • Полтавской;
  • Ровненской;
  • Ивано-Франковской;
  • Волынской;
  • Киевской;
  • Николаевской.

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Автор: Мар'яна Бекало