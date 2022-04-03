В большинстве областей Украины – воздушная тревога
3 апреля 2022 , 20:19Читати новину українською
В большинстве областей Украины по состоянию на 20:20 3 апреля звучит воздушная тревога. Людям необходимо немедленно пройти в укрытие гражданской защиты.
Находиться в месте безопасности необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом. Оно спасает жизнь.
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Сигнал воздушной тревоги раздается в следующих областях:
- Житомирской;
- Хмельницкой;
- Черкасской;
- Львовской;
- Полтавской;
- Ровненской;
- Ивано-Франковской;
- Волынской;
- Киевской;
- Николаевской.
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