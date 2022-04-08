Отметим, что это не обучающая тревога – существует угроза удара. Рекомендуем как можно быстрее перейти в укрытие.
К теме Россияне обстреляли 12 населенных пунктов из реактивных систем залпового огня
В каких регионах воздушная тревога:
- Волынская область,
- Ровненская область,
- Тернопольская область,
- Львовская область,
- Ивано-Франковская область,
- Хмельницкая область,
- Житомирская область,
- Черниговская область,
- Киев и Киевская область.
Также напомним, что сейчас продолжается воздушная тревога в Луганской области. Советуем жителям этого региона не покидать укрытие и не выходить на улицу.
К теме – власти призвали жителей трех областей эвакуироваться: смотрите видео