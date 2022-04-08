Наголосимо, що це не навчальна тривога – існує загроза удару. Рекомендуємо якнайшвидше перейти в укриття.

До теми Росіяни обстріляли 12 населених пунктів з реактивних систем залпового вогню

У яких регіонах повітряна тривога:

  • Волинська область,
  • Рівненька область,
  • Тернопільська область,
  • Львівська область,
  • Івано-Франківська область.
  • Хмельницька область.
  • Житомирська область.
  • Київ та Київська область.

Також нагадаємо, що наразі триває повітряна тривога у Луганській областях. Радимо мешканцям цього регіону не покидати укриття й не виходити на вулицю.

До теми – влада закликала мешканців трьох областей евакуюватися: дивіться відео