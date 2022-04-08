Наголосимо, що це не навчальна тривога – існує загроза удару. Рекомендуємо якнайшвидше перейти в укриття.

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У яких регіонах повітряна тривога:

Волинська область,

Рівненька область,

Тернопільська область,

Львівська область,

Івано-Франківська область.

Хмельницька область.

Житомирська область.

Київ та Київська область.

Також нагадаємо, що наразі триває повітряна тривога у Луганській областях. Радимо мешканцям цього регіону не покидати укриття й не виходити на вулицю.

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