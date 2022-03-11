Такое мнение в эфире 24 канала высказал белорусский оппозиционер Франак Вячорка. Он надеется, что данные о привлечении белорусских военных к войне – ложные или ошибочные.

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Большинство белорусов будут за Украину

В то же время Вячорка добавил, что мы имеем дело с двумя диктаторами – Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Более того, диктаторами, которые сегодня, 11 марта, о чем-то договаривались в Москве.

Мы не знаем, какое условие поставили Лукашенко, насколько он влияет на генералов. Однако уверен, что большинство белорусов, которых заставят пересечь границу, сразу перейдут на сторону украинцев,

– заявил Вячорка.