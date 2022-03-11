Таку думку в ефірі 24 каналу висловив білоруський опозиціонер Франак Вячорка. Він сподівається, що дані про залучення білоруських військових у війну – несправжні або помилкові.

До теми Лукашенко "продає легенду", що Україна атакувала Білорусь 23 лютого, – лідер опозиції

Більшість білорусів будуть за Україну

Водночас Вячорка додав, що ми маємо справу з двома диктаторами – Олександром Лукашенком та Володимиром Путіним. Ба більше, диктаторами, які сьогодні, 11 березня, про щось домовлялись у Москві.

Ми не знаємо, яку умову поставили Лукашенку, наскільки він впливає на генералів. Однак впевнений, що більшість білорусів, яких змусять перетнути кордон, відразу перейдуть на бік українців,

– заявив Вячорка.