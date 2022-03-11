Самопроголошений президент Білорусі вже прямує до президента-агресора. Вони, мовляв, планують обговорити актуальні питання двосторонніх відносин.

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За даними пропагандистських білоруських ЗМІ, політики будуть обговорювати розвиток союзної кооперації, економіку взаємодію під санкційним тиском.

На порядку денному також ситуація в регіоні та в Україні,

– мовиться у повідомленні.

До речі, білоруський бізнесмен Вадим Прокоп'єв вважає, що Лукашенко їде "торгуватися" з Путіним. Мовляв, він не хоче вводити свої війська в Україну, щоб не бути ще більше ізольованим.

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