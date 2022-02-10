Члены ВСП считают для себя неприемлемым участие в процедурах оценки, инициированных Этическим советом.

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На что жалуются члены ВСП

9 февраля 2022 года Этический совет инициировал оценивание одновременно 14 действующих членов Высшего совета правосудия. В то же время оценивание кандидатов на вакантные должности Этический совет не начал. Ранее назначенные даты собеседований с кандидатами были изменены так, чтобы сначала оценить действующих членов ВСП.

Такой подход не отвечает требованиям закона, который предусматривает, что порядок оценки соответствия действующих членов и кандидатов в члены ВСП определяется Этическим советом с учетом возможности осуществления полномочий Высшим советом правосудия в соответствии с Конституцией Украины.

В то же время, возможность осуществления полномочий Высшим советом правосудия в соответствии с Конституцией Украины обусловлена ​​наличием в ее составе не менее 15 избранных членов ВСП. На сегодняшний день правомочие ВСП на границе,

– подчеркнули на сайте ВСП.

Что известно об Этическом совете Это орган, устанавливающий соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добродетели. Этический совет официально приступил к работе 1 декабря.

Председатель правления Фонда Dejure Михаил Жернаков констатировал, что члены ВСП увольняются, обвиняя в своих проблемах всех вокруг кроме себя.

Но ожиданий, что они уйдут по достоинству, и не было. На "анонимных" телеграм-болотах судебной мафии вообще истерика в стиле "это конец судебной власти". Жаль, конечно, что большинство членов ВСП мы на собеседованиях не увидим,

– написал он.

Однако, по словам Жернакова, если сама судебная мафия считает, что это ее конец – значит, есть повод для сдержанного оптимизма. Он добавил, что сейчас важно выбрать достойный состав ВСП и ВККС, чтобы они выбрали качественное новое поколение судей.

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Полный текст публикации Михаила Жернакова:

И не успел Этический совет объявить сегодня, что начинает проверку действующих членов ВСП – как те сразу заявили, что увольняются по собственному желанию. Если не все, то большинство.

Конечно, сделали они это не без того, чтобы обвинить в своих проблемах всех, кроме себя. Но ожиданий, что они уйдут по достоинству, и не было. На "анонимных" телеграм-болотах судебной мафии – вообще истерика в стиле "это конец судебной власти".

Жаль, конечно, что большинство членов ВСП мы на собеседованиях не увидим. Но если сама судебная мафия считает, что это ее конец – значит, как минимум у нас есть повод для сдержанного оптимизма. Теперь важно выбрать достойный состав ВСП и ВККС, чтобы они выбрали качественное новое поколение судей.