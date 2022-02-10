Члени ВРП вважають для себе неприйнятною участь у процедурах оцінювання, ініційованих Етичною радою.

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На що скаржаться члени ВРП

9 лютого 2022 року Етична рада ініціювала оцінювання одночасно 14 чинних членів Вищої ради правосуддя. Водночас оцінювання кандидатів на вакантні посади Етична рада не розпочала. А раніше призначені дати співбесід з кандидатами були змінені так, щоб спочатку оцінити діючих членів ВРП.

Такий підхід не відповідає вимогам закону, який передбачає, що порядок оцінювання відповідності чинних членів та кандидатів у члени ВРП визначаються Етичною радою з урахуванням можливості здійснення повноважень Вищою радою правосуддя відповідно до Конституції України.

Водночас можливість здійснення повноважень Вищою радою правосуддя відповідно до Конституції України обумовлена наявністю у її складі щонайменше 15 обраних членів ВРП. На сьогодні правомочність ВРП на межі, – підкреслили на сайті ВРП.

Що відомо про Етичну раду Це орган, який буде встановлювати відповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності. Етична рада офіційно розпочала роботу 1 грудня.

Натомість голова правління Фундації Dejure Михайло Жернаков констатував, що члени ВРП звільняються, звинувачуючи у своїх проблемах усіх довкола крім себе.

Але очікування, що вони підуть гідно, й не було. На "анонімних" телеграм-болотах судової мафії – взагалі істерика в стилі "це кінець судової влади". Шкода, звісно, що більшість членів ВРП ми на співбесідах не побачимо,

– написав він.

Однак, за словами Жернакова, якщо сама судова мафія вважає, що це її кінець – значить є привід для стриманого оптимізму. Він додав, що зараз важливо вибрати достойний склад ВРП і ВККС, щоб ті нам вибрали якісне нове покоління суддів.

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Повний текст публікації Михайла Жернакова:

І не встигла Етична рада оголосити сьогодні, що починає перевірку чинних членів ВРП - як ті відразу заявили, що звільняються за власним бажанням. Як не всі, то більшість.

Звісно, зробили вони це не без того, щоб звинуватити у своїх проблемах усіх довкола крім себе. Але очікування, що вони підуть гідно, й не було. На "анонімних" телеграм-болотах судової мафії - взагалі істерика в стилі "це кінець судової влади".

Шкода, звісно, що більшість членів ВРП ми на співбесідах не побачимо. Але якщо сама судова мафія вважає, що це її кінець - значить, як мінімум в нас є привід для стриманого оптимізму. Тепер важливо вибрати достойний склад ВРП і ВККС, щоб ті нам вибрали якісне нове покоління суддів.