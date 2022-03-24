Большинство депутатов Энергодара увольняются: не хотят, чтобы их голоса использовали оккупанты

Большинство депутатов Городского совета Энергодара сдали свои полномочия. Переживают, что оккупанты могут использовать их голоса по принуждению.

Об этом написал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. С должности ушли представители партий "Европейская солидарность", "За будущее", "Новая политика". Также сложила полномочия часть депутатов из бывшей ОПЗЖ.

Важно Энергодарцы вышли на массовый митинг и требуют вернуть из плена заместителя мэра

Депутаты не хотят, чтобы их голосами воспользовались оккупанты. Так они пытаются уберечь город от создания всяких "народных республик". Господин Орлов сообщает, что со стороны оккупантов прослеживаются такие тенденции.

Все депутаты, сложившие полномочия, будут продолжать заниматься общественной деятельностью и потребностями граждан.

Что касается финансирования защищенных статей расходов (заработная плата работникам коммунальных предприятий и бюджетной сферы, коммунальные услуги): оно и дальше будет осуществляться при условии работы Государственного казначейства Украины,

– добавил Дмитрий Орлов.

Что происходит в Энергодаре:

В Энергодаре Запорожской области оккупанты похитили первого заместителя мэра Ивана Самойдюка – он с вечера 19 марта не выходит на связь.

20 марта жители города вышли на массовый митинг с требованием вернуть заместителя мэра.

В тот же день российские захватчики открыли огонь по митингующим, после чего скрылись на "бобике". Позже рашисты подъезжали к участникам акции на БТР, настаивая разойтись. Но энергодарцы заявили, что будут выходить, пока Самойдюка не вернут.

25 марта с 6:00 по 7:00 будут формировать колонну из легковых автомобилей на выезд по зеленому коридору из Энергодара в Запорожье. Нужно ехать на легковом автомобиле. Автобусов не будет. Нужно обязательно нарисовать красный крест в правом верхнем углу лобового стекла. Следует зарядить телефоны и повербанки.

20 марта энергодарцы вышли на массовый митинг: смотрите видео