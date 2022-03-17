За 8 лет частичной оккупации Донетчины значительная часть населения видит разницу. Об этом заявил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире 24 канала.

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""Если среди населения есть так называемые сторонники "русского мира", то изменить их разум крайне трудно. Однако те, кто понимают, даже на оккупированных территориях делают все, чтобы в пределах административных границ Донетчины было государство Украина", – рассказал глава ОВА.

По словам Кириленко, сейчас на Донетчине ситуация является тяжелой из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов. Враг пытается наступать, но его уничтожают и отбивают контратаками.

Ситуация разная, но большинство населения понимает и делает все, чтобы мы наконец выбросили врага из границ Донетчины и Украины в целом,

– добавил глава ОВА.

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