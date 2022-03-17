За 8 років часткової окупації Донеччини значна частина населення бачить різницю. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі 24 каналу.

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"Якщо серед населення є так звані прихильники "русского міра", то змінити їхній розум вкрай важко. Однак ті, хто розуміють, навіть на окупованих територіях роблять усе, щоб у межах адміністративних кордонів Донеччини була держава Україна", – розповів глава ОВА.

За словами Кириленка, наразі на Донеччині ситуація є важкою через постійні обстріли з боку окупантів. Ворог намагається наступати, але його нищать та відбивають контратаками.

Ситуація є різною, але більшість населення розуміє і робить усе, щоб ми нарешті викинули ворога з кордонів Донеччини та України в цілому,

– додав очільник ОВА.

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