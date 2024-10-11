По данным опроса YouGov, 59% немцев высказались за то, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с Путиным. Об этом сообщает немецкое информационное агентство dpa.

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Об отношении немцев к телефонному разговору Шольца с Путиным

Только 26% немцев высказались против проведения телефонного разговора Шольца с Путиным, а 15% не имеют конкретного мнения по этому поводу.

Как сообщает издание Zeit, Шольц рассматривает вариант телефонного разговора с Путиным накануне встречи G20, которая состоится в ноябре в Бразилии. После этой публикации представитель правительства Германии сообщил, что канцлер Германии выражал желание поговорить с президентом России, но пока в планах такого разговора нет.

Ранее 24 Канал сообщал о том, что Шольц передал послание Путину. Канцлер Германии заявил, что поддержка Киева со стороны союзников не ослабнет.