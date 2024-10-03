Корреспондент Укринформа сообщил, что эти слова прозвучали во время гражданского диалога в немецком городе Шверин. Заявления Шольца прозвучали на фоне его критики со стороны оппозиции и сообщений о том, что канцлер хочет поговорить с Путиным по телефону.

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Шольц обратился к Путину

Канцлер ФРГ заверил, что Украина получит кредит в 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов и поддержка Киева со стороны союзников не ослабнет. Он назвал кредит в 50 миллиардов долларов "вполне сознательным обещанием стабильности для Украины", что позволит ей иметь необходимую поддержку в ближайшем будущем,

– цитируют Шольца журналисты.

Немецкий лидер упомянул Путина в своем выступлении. Шольц объяснил, что поддержка Украины не исчезнет, поэтому российскому диктатору не на что рассчитывать.

"Это также послание российскому президенту, что он не должен рассчитывать, что в какой-то момент поддержка просто исчезнет, и он сможет "съесть" всю страну", – сказал канцлер.

В правительстве Германии прокомментировали потенциальный разговор Шольца и Путина

Представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт прокомментировал сообщение о якобы готовности Олафа Шольца позвонить Путину. Мол, чиновник сделает это тогда, когда будет целесообразно.

"Канцлер неоднократно отмечал, что сделал бы это снова, если бы это имело смысл", – пояснил спикер. И заметил, что "ситуация может очень быстро измениться".

Последний раз Шольц и Путин говорили по телефону в декабре 2022 года.

1 октября Die Zeit написали, что Шольц хотел бы поговорить с Путиным впервые за два года. Это могло бы произойти накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре.

Песков заявил, что Германия не просила о таком разговоре. Но говорить лидерам не о чем, поскольку "отношения сведены к нулевому состоянию".