Мерц жестко раскритиковал Шольца, чтобы дискредитировать его в глазах избирателей. Впрочем, действия действующего канцлера Германии лишь подтверждают то, что он никогда не хотел поражения России, сказал 24 Каналу немецкий политолог Сергей Сумленный.

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Оппозиция бьет по больным местам Шольца

Шольц наоборот хотел предотвратить поражение России. По моему мнению, это правда. Я говорю об этом с начала полномасштабной войны,

– отметил немецкий политолог.

Однако вряд ли надо верить председателю оппозиционной партии "Христианско-демократический союз", ведь нет никаких гарантий, что если Мерц окажется на посту канцлера Германии, то риторика его и партии не изменится.

Очевидно, что до выборов в сентябре 2025 года риторика Мерца будет базироваться на этом (критике политики Шольца по поддержке Украины – 24 Канал). А если еще и социал-демократы не будут показывать результаты, то будет еще больше оснований эскалировать эту риторику,

– сказал Сумленный.

По его мнению, в случае, если Мерц станет канцлером, то эта риторика ослабнет. Ведь как только представители ХДС окажутся на руководящих должностях, то смогут начать действовать не как оппозиция, а принимать решения в свою пользу.

Боюсь, что произойдет частичное возвращение к временам Меркель, что тоже была представительницей Христианско-демократической партии,

– отметил немецкий политолог.

К слову, СМИ сообщают, что Шольц планирует телефонный разговор с Владимиром Путиным впервые за время полномасштабной войны в Украине. Звонок якобы запланирован накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре.

Борьба за власть начинается

До выборов в Германии осталось меньше года, поэтому политическая борьба усиливается. Министр обороны Германии Борис Писториус, который является наиболее популярным политиком федерального правительства Германии, объявил, что баллотируется на выборы. Фактически в своем заявлении он сказал, что не исключает, что партия может поставить его кандидатом на пост канцлера.

Несмотря на то, что сейчас Шольц настаивает на том, что он будет выступать кандидатом от социал-демократов, но даже в партии рейтинг Шольца менее 50%. Элиты социал-демократической партии сплотились вокруг Шольца, однако парадокс в том, что он наименее популярный канцлер Германии.