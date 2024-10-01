Мерц жорстко розкритикував Шольца, щоб дискредитувати його в очах виборців. Втім, дії чинного канцлера Німеччини лише підтверджують те, що він ніколи не хотів поразки Росії, сказав 24 Каналу німецький політолог Сергій Сумленний.

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Опозиція б'є по болючих місцях Шольца

Шольц навпаки хотів запобігти поразці Росії. На мою думку, це правда. Я говорю про це від початку повномасштабної війни,

– зазначив німецький політолог.

Однак навряд чи треба вірити ​​голові опозиційної партії "Християнсько-демократичний союз", адже немає жодних гарантій, що якщо Мерц опиниться на посаді канцлера Німеччини, то риторика його і партії не зміниться.

Очевидно, що до виборів у вересні 2025 року риторика Мерца базуватиметься на цьому (критиці політики Шольца щодо підтримки України – 24 Канал). А якщо ще й соціал-демократи не показуватимуть результати, то буде ще більше підстав ескалювати цю риторику,

– мовив Сумленний.

На його думку, у разі, якщо Мерц стане канцлером, то ця риторика послабиться. Адже як тільки представники ХДС опиняться на керівних посадах, то зможуть почати діяти не як опозиція, а ухвалюватимуть рішення на свою користь.

Боюсь, що відбудеться часткове повернення до часів Меркель, що теж була представницею Христіянсько-демократичної партії,

– наголосив німецький політолог.

До слова, ЗМІ повідомляють, що Шольц планує телефонну розмову з Владіміром Путіним вперше за час повномасштабної війни в Україні. Дзвінок нібито запланований напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді.

Боротьба за владу починається

До виборів у Німеччині залишилося менше ніж рік, тож політична боротьба посилюється. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який є найбільш популярним політиком федерального уряду Німеччини, оголосив, що кандидується на вибори. Фактично у своїй заяві він сказав, що не виключає, що партія може поставити його кандидатом на посаду канцлера.

Попри те, що зараз Шольц наполягає на тому, що він буде виступати кандидатом від соціал-демократів, але навіть у партії рейтинг Шольца менш як 50%. Еліти соціал-демократичної партії згуртувалися навколо Шольца, однак парадокс у тому, що він найменш популярний канцлер Німеччини.