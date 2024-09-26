На що спрямують 70 мільйонів від Німеччини

Зокрема, пресслужба Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини повідомила, що 70 мільйонів євро будуть спрямовані на забезпечення українських міст і громад малими теплоелектроцентралями, котлами, генераторами та сонячними панелями, повідомляє DW.

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Окрім цього, створення децентралізованого енергопостачання допоможе постраждалим містам і громадам, особливо перед зимою. Відтак, міністерка Свенья Шульце вважає, що Росії буде важко зруйнувати децентралізовану енергосистему України.

Цікаво! Міністр енергетики України Герман Галущенко підкреслив важливість продовження допомоги в реконструкції енергетичного сектору, зазначивши, що це життєво необхідно через атаки Росії на енергосистему України.

Зокрема, для забезпечення децентралізованого енергопостачання планується створення мережі малих теплоелектростанцій та сонячних енергетичних систем. Як повідомляється, такі кроки забезпечить надійне та незалежне енергопостачання для громадських центрів, лікарень, шкіл та інших соціальних закладів.