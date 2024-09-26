На что направят 70 миллионов от Германии

В частности, пресс-служба Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии сообщила, что 70 миллионов евро будут направлены на обеспечение украинских городов и общин малыми теплоэлектроцентралями, котлами, генераторами и солнечными панелями, сообщает DW.

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Кроме этого, создание децентрализованного энергоснабжения поможет пострадавшим городам и общинам, особенно перед зимой. Поэтому, министр Свенья Шульце считает, что России будет трудно разрушить децентрализованную энергосистему Украины.

Интересно! Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул важность продолжения помощи в реконструкции энергетического сектора, отметив, что это жизненно необходимо из-за атак России на энергосистему Украины.

В частности, для обеспечения децентрализованного энергоснабжения планируется создание сети малых теплоэлектростанций и солнечных энергетических систем. Как сообщается, такие шаги обеспечит надежное и независимое энергоснабжение для общественных центров, больниц, школ и других социальных учреждений.