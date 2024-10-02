Так, издание Die Zeit написало, что канцлер Германии планирует поговорить с российским диктатором накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре. Последний раз Шольц разговаривал с Путиным в декабре 2022 года.

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Что сказали в Кремле

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Германия не просила о телефонном разговоре Шольца и Путина. Непубличных контактов с немецким канцлером также не было.

Песков добавил, что общих тем для разговора у Шольца и Путина "на поверхности" нет, отношения Германии и России сведены к нулю.

Как таковых тем на поверхности нет. Наши отношения сведены к нулевому состоянию, и не по нашей инициативе. Это была инициатива Берлина, как и других европейских лиц. Но президент неоднократно говорил, что он открыт для диалога. Он был и остается открытым для диалога,

– отметил приспешник Путина.

К слову, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует организовать "мирный саммит" между Украиной и Россией, привлекая Китай и Бразилию. Отмечается, что якобы чиновник получил поддержку от 15 стран, в частности Франции и Швейцарии для проведения саммита, направленного на предотвращение эскалации конфликта.