Так, видання Die Zeit написало, що канцлер Німеччини планує поговорити із російським диктатором напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді. Востаннє Шольц мав розмову із Путіним у грудні 2022 року.

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Що сказали у Кремлі

Прессекретар очільника Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Німеччина не просила про телефонну розмову Шольца і Путіна. Непублічних контактів із німецьким канцлером також не було.

Пєсков додав, що спільних тем для розмови у Шольца та Путіна "на поверхні" немає, відносини Німеччини та Росії зведені до нуля.

Як таких тем на поверхні немає. Наші відносини зведені до нульового стану і не з нашої ініціативи. Це була ініціатива Берліна, як і інших європейських осіб. Але президент неодноразово говорив, що він відкритий для діалогу. Він був і залишається відкритим для діалогу,

– зазначив посіпака Путіна.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує організувати "мирний саміт" між Україною та Росією, залучивши Китай та Бразилію. Зазначається, що буцімто урядовець отримав підтримку від 15 країн, зокрема Франції та Швейцарії для проведення саміту, спрямованого на запобігання ескалації конфлікту.