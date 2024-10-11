За даними опитування YouGov, 59% німців висловилися за те, щоб канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з Путіним. Про це повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.

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Про ставлення німців до телефонної розмови Шольца з Путіним

Лише 26% німців висловилися проти проведення телефонної розмови Шольца з Путіним, а 15% не мають конкретної думки з цього приводу.

Як повідомляє видання Zeit, Шольц розглядає варіант телефонної розмови з Путіним напередодні зустрічі G20, що відбудеться в листопаді в Бразилії. Після цієї публікації речник уряду Німеччини повідомив, що канцлер Німеччини висловлював бажання поговорити з президентом Росії, але поки що в планах такої розмови немає.

Раніше 24 Канал повідомляв про те, що Шольц передав послання Путіну. Канцлер Німеччини заявив, що підтримка Києва з боку союзників не ослабне.