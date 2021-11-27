В желтую зону входят 4 региона. Это Тернопольщина, Кировоградщина, Закарпатье и Буковина. Оранжевая охватывает Полтавщину и Харьковщину.

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Красная зона

Киев

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровненская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.,

Волынская

Черкасская,

Винницкая.

Какая ситуация с коронавирусом в Украине

За сутки 26 ноября в Украине заболели коронавирусом 14 200 человек. В больницы госпитализировали 3305 пациентов. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 568 человек, но поправились – 22 946.

С начала пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 3 414 540 случаях заболевания коронавирусом. Выздоровели 2 899 967 человек, а умерли 84 717 жителей страны.



Карантин в Украина / Инфографика 24 канала