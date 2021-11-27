До жовтої зони входять 4 регіони. Це Тернопільщина, Кіровоградщина, Закарпаття та Буковина. Помаранчева охоплює Полтавщину та Харківщину.

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Червона зона

Київ

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська.,

Волинська

Черкаська,

Вінницька.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

За добу 26 листопада в Україні захворіли на коронавірус 14 200 людей. До лікарень госпіталізували 3 305 пацієнтів. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 568 людей, але видужали – 22 946.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 3 414 540 випадки захворювання на коронавірус. Одужали 2 899 967 людей, а померли 84 717 мешканців країни.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу