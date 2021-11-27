До жовтої зони входять 4 регіони. Це Тернопільщина, Кіровоградщина, Закарпаття та Буковина. Помаранчева охоплює Полтавщину та Харківщину.

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Червона зона

  • Київ
  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська.,
  • Волинська
  • Черкаська,
  • Вінницька.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

  • За добу 26 листопада в Україні захворіли на коронавірус 14 200 людей. До лікарень госпіталізували 3 305 пацієнтів. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 568 людей, але видужали – 22 946.
  • Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 3 414 540 випадки захворювання на коронавірус. Одужали 2 899 967 людей, а померли 84 717 мешканців країни.


Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу