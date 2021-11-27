До жовтої зони входять 4 регіони. Це Тернопільщина, Кіровоградщина, Закарпаття та Буковина. Помаранчева охоплює Полтавщину та Харківщину.
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Червона зона
- Київ
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.,
- Волинська
- Черкаська,
- Вінницька.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні
- За добу 26 листопада в Україні захворіли на коронавірус 14 200 людей. До лікарень госпіталізували 3 305 пацієнтів. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 568 людей, але видужали – 22 946.
- Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 3 414 540 випадки захворювання на коронавірус. Одужали 2 899 967 людей, а померли 84 717 мешканців країни.
Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу