Абсолютное большинство украинцев уверены, что нападение россии отразят, – соцопрос

93% украинцев считают, что Украина может отразить наступление россии. Сколько времени, по мнению людей, для этого нужно.

Украинцы высказали мнение относительно того, сколько еще нужно времени для победы в войне. Большинство украинцев, а это 60%, считает, что это произойдет нескоро.

Граждане Украины приняли участие в опросе 17 – 18 августа. Его провела социологическая группа "Рейтинг".

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Украина сможет отразить нападение россии

Абсолютное большинство (93%) уверены, что Украина сможет отразить нападение россии. Около 60% отметили, что для победы в войне необходимо более длительное время,

– пишет "Рейтинг".

Далее 20% опрошенных считают, что для победы нужно больше 1 года времени. 40% украинцев полагают, что понадобится полгода – 1 год. А почти четверть опрошенных предполагают, что нужно всего несколько месяцев.

Что известно об опросе

Социологическая группа "Рейтинг" опросил население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса и территорий, с которыми нет связи.

Метод опроса – телефонное интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

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