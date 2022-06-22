Без существенных осадков на территории всех западных областей. В Винницкой области следует ожидать грозы.

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В большинстве областей Украины – непогода

Такая же ситуация на Юге, Центре и на территории всей Левобережной Украины. Жителям этих областей в четверг без зонтика или дождевика из дома лучше не выходить.

Теплее всего 23 июня будет на Закарпатье: синоптики обещают +24...+26 градусов. Самые низкие показатели будут в Кировоградской области, Черкасской и Крыму. Здесь будут прохладные +19…+21. В остальных областях – воздух прогреется в пределах +20...+24.

По всей Украине – достаточно сильные порывы ветра

Также по всей Украине достаточно сильные порывы ветра – 7 – 12 метров в секунду. Направление будет северное или северо-западное.