Без опадів на території всіх західних областей. На Вінниччині слід чекати на грози

До теми У Києві вирує негода: гроза та шквальний вітер, у столиці – деревопад

У більшості областей України – негода

Така сама ситуація на Півдні, Центрі та на території всієї Лівобережної України. Жителям цих областей у четвер без парасольки або дощовика з дому краще не виходити.

Найтепліше 23 червня буде на Закарпатті: синоптики обіцяють +24...+26 градусів. Найнижчі показники будуть в Кіровоградській області, на Черкащині та у Криму. Тут будуть прохолодні +19...+21. У решті областей – повітря прогріється у межах +20...+24.

По всій Україні – досить сильні пориви вітру

Також по всій Україні – досить сильні пориви вітру – 7 – 12 метрів на секунду. Напрям буде північний або північно-захдіний.