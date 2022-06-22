Така сама ситуація на Півдні, Центрі та на території всієї Лівобережної України. Жителям цих областей у четвер без парасольки або дощовика з дому краще не виходити.
Найтепліше 23 червня буде на Закарпатті: синоптики обіцяють +24...+26 градусів. Найнижчі показники будуть в Кіровоградській області, на Черкащині та у Криму. Тут будуть прохолодні +19...+21. У решті областей – повітря прогріється у межах +20...+24.
По всій Україні – досить сильні пориви вітру
Також по всій Україні – досить сильні пориви вітру – 7 – 12 метрів на секунду. Напрям буде північний або північно-захдіний.