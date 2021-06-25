Суверенным государством Украину считают большинство жителей всех регионов. Например, 83% людей на Западе страны, до 50% – на Востоке.
Кстати Хуже, чем россияне: значительная часть украинцев негативно относятся к Сталину, еще трети безразлично
Некоторые жители Востока и Юга не считают Украину независимой
- Так, большинство жителей Запада и Центра отмечают, что Украина – независимая. В частности, 80% и 58%.
- Однако большинство жителей южных и восточных областей считают по-другому – 58% и 56%.
К слову, реализацию конституционных принципов лучше всего оценивает Запад, хуже всего – Восток и Юг. Отметили, что чем моложе респонденты, тем лучше они это оценивают.
Что известно об опросе
- Исследование провела социологическая служба Центра Разумкова с 11 по 16 июня 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.
- Опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.
- Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
- Социологический опрос проведен в рамках исследовательского проекта "Украина: 30 лет на пути в Европу". Его финансирует представительство Фонда Конрада Аденауэра в Украине.