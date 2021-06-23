Также большинство не соглашается с тем, что Сталин был великим вождем. Также украинцы хуже относятся к Сталину, чем россияне.

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Негативно относятся к Сталину – более 30%

38% украинцев относится к Сталину негативно – с неприязнью, страхом или ненавистью;

34% – чувствуют безразличие;

18% – относятся с уважением, симпатией или восхищением.

Сталин – не вождь. Так считают 40% опрошенных. Также 34% – и согласны, и не согласны одновременно. Только 16% – согласны с таким суждением.

Более того, украинцы относятся к Сталину гораздо хуже, чем россияне (граждане России). Социологи рассказали, что эта тенденция закрепляется.

В 2021 году среди украинцев 18% положительно относятся к Сталину, тогда как среди россиян – 59%,

– говорится в сообщении.

Справка. КМИС 8 – 9 июня 2021 года провел опрос общественного мнения "Омнибус" методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины. В нее не включали временно оккупированный Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.



Провели 2007 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%.

Кстати, мужчины имеют более негативное отношение к Сталину (41% против 35%) и чаще не соглашались с утверждением о том, что Сталин – великий вождь.

В то же время прослеживается тенденция по возрасту:

молодые респонденты (до 39 лет) чаще имеют безразличное отношение;

респонденты в возрасте 40-69 лет тяготеют к негативному восприятию;

среди самых старших респондентов (старше 70 лет) по сравнению с другими возрастными группами наблюдается наибольшая доля тех, кто не определился с отношением к Сталину.

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