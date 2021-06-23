Также большинство не соглашается с тем, что Сталин был великим вождем. Также украинцы хуже относятся к Сталину, чем россияне.

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Негативно относятся к Сталину – более 30%

  • 38% украинцев относится к Сталину негативно – с неприязнью, страхом или ненавистью;
  • 34% – чувствуют безразличие;
  • 18% – относятся с уважением, симпатией или восхищением.

Сталин – не вождь. Так считают 40% опрошенных. Также 34% – и согласны, и не согласны одновременно. Только 16% – согласны с таким суждением.

Более того, украинцы относятся к Сталину гораздо хуже, чем россияне (граждане России). Социологи рассказали, что эта тенденция закрепляется.

В 2021 году среди украинцев 18% положительно относятся к Сталину, тогда как среди россиян – 59%,
– говорится в сообщении.

Кстати, мужчины имеют более негативное отношение к Сталину (41% против 35%) и чаще не соглашались с утверждением о том, что Сталин – великий вождь.

В то же время прослеживается тенденция по возрасту:

  • молодые респонденты (до 39 лет) чаще имеют безразличное отношение;
  • респонденты в возрасте 40-69 лет тяготеют к негативному восприятию;
  • среди самых старших респондентов (старше 70 лет) по сравнению с другими возрастными группами наблюдается наибольшая доля тех, кто не определился с отношением к Сталину.

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