Також більшість не погоджується з тим, що Сталін був великим вождем. Також українці гірше ставляться до Сталіна, ніж росіяни.

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Негативно ставляться до Сталіна – понад 30% 

  • 38% українців ставиться до Сталіна негативно – з неприязню, страхом чи ненавистю;
  • 34% – відчувають байдужість;
  • 18% – ставляться з повагою, симпатією чи захопленням. 

Сталін – не вождь. Так вважають 40% опитаних. Також 34% – і згодні, і незгодні водночас. Тільки 16% – згодні з таким судженням.

Ба більше, українці ставляться до Сталіна набагато гірше, ніж росіяни (громадяни Росії). Соціологи розповіли, що ця тенденція закріплюється.

У 2021 році серед українців 18% позитивно ставляться до Сталіна, тоді як серед росіян – 59%,
– мовиться у повідомленні. 

До речі, чоловіки мають більш негативне ставлення до Сталіна (41% проти 35%) та частіше не погоджувались із твердженням про те, що Сталін – великий вождь. 

Водночас простежується тенденція за віком:

  • молодші респонденти (до 39 років) частіше мають байдуже ставлення;
  • респонденти віком 40 – 69 років тяжіють до негативного сприйняття;
  • серед найстарших респондентів (старші 70 років), у порівнянні з іншими віковими групами, спостерігається найбільша частка тих, хто не визначився зі ставленням до Сталіна.

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