Суверенною державою Україну вважають більшість жителів усіх регіонів. Наприклад, 83% людей на Заході країни, до 50% – на Сході.

До речі Гірше, ніж росіяни: значна частина українців негативно ставляться до Сталіна, ще третині байдуже

Деякі жителі Сходу та Півдня не вважають Україну незалежною

Так, більшість жителів Заходу та Центру наголошують, що Україна – незалежна. Зокрема, 80% та 58%.

Однак більшість жителів південних та східних областей вважають по-іншому – 58% і 56%.

До слова, реалізацію конституційних принципів найкраще оцінює Захід, найгірше – Схід та Південь. Зазначили, що чим молодші респонденти, тим краще вони це оцінюють.

Що відомо про опитування