Большинство граждан Франции не поддерживают акции "желтых жилетов", – премьер-министр страны

Подавляющее большинство французов не поддерживают субботние акции протеста движения "желтые жилеты", поскольку они регулярно сопровождаются насилием.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил об этом в интервью изданию Le Figaro. Он также отметил, что правительство неоднократно делало хорошие предложения в ответ на гнев и требования протестующих.

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Подавляющее большинство французов больше не принимает насилие, которое стало постоянным во время субботних манифестаций. Я думаю о людях, которые хотят работать в мирной атмосфере. Я думаю о силах правопорядка, которые постоянно мобилизованы. Я думаю о французах, которые, как и я, хотят, чтобы этот хаос прекратился,

– заявил Филипп.

Массовые субботние манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Сначала они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Тогда же униформой оппозиционного движения был избран светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.

11 мая во Франции прошла новая серия протестов. Субботние манифестации стали наименее численными с момента начала движения. Согласно данным МВД они собрали в Париже и регионах 18,6 тысячи участников.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Сначала это были водители, которые протестовали против повышения цен на топливо. Сейчас это куда более широкое движение против "несправедливой политики правительства", из-за которой население беднеет. Франция уже увидела и столкновения с полицией, слезоточивый газ и БТРы на улицах, баррикады и горящие шины, и тысячи задержанных.



Президент Франции Макрон предложил провести "общественный диалог", но потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение. Которое, к слову, может обойтись стране в 10 миллиардов евро (его еще не ввели). Стоит заметить, что правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".