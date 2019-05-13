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      Більшість громадян Франції не підтримують акції "жовтих жилетів", – прем'єр-міністр країни

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      Едуар Філіп
      Едуар Філіп / Фото з відкритих джерел

      Переважна більшість французів не підтримують суботні акції протесту руху "жовті жилети", оскільки вони регулярно супроводжуються насильством.

      Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп заявив про це у інтерв'ю виданню Le Figaro. Він також наголосив, що уряд неодноразово робив хороші пропозиції у відповідь на гнів і вимоги протестувальників.

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      Переважна більшість французів більше не приймає насильство, що стало постійним під час суботніх маніфестацій. Я думаю про людей, які хочуть працювати в мирній атмосфері. Я думаю про сили правопорядку, які постійно мобілізовані. Я думаю про всіх французів, які, як і я, хочуть, щоб цей хаос припинився,
      – заявив Філіп.

      Масові суботні маніфестації "жовтих жилетів" почалися у Франції 17 листопада 2018 року. Спочатку вони були викликані підвищенням тарифів на автомобільне паливо. Тоді ж уніформою опозиційного руху був обраний світловідбивальний жилет автомобілістів. Відтоді учасники протестів розширили свої вимоги, включивши в них не тільки соціально-економічну тематику, а й політичні питання.

      11 травня у Франції пройшла нова серія протестів. Суботні маніфестації стали найменш численними з моменту початку руху. Згідно з даними МВС вони зібрали в Парижі і регіонах 18,6 тисячі учасників.

      Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Спершу це були водії, які протестували проти підвищення цін на пальне. Зараз це куди ширший рух проти "несправедливої політики уряду", через яку населення бідніє. Франція вже побачила і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих.

      Президент Франції Макрон запропонував провести "суспільний діалог", але потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан. Який, до слова, може обійтися країні у 10 мільярдів євро (його ще не ввели). Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів".

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини Франції Протести "жовтих жилетів"
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