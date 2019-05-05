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      Коли відновлять Тріумфальну арку

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      Коли відновлять Тріумфальну арку
      Коли відновлять Тріумфальну арку / Фото з відкритих джерел

      У минулому році Тріумфальна арка в Парижі була пошкоджена під час протестів "жовтих жилетів". Визначну пам'ятку повністю відновлять до святкувань Дня перемоги в Європі 8 травня.

      Протестувальники у грудні нанесли різнокольорові написи на стіни монументу: "Макрона у відставку", "Жовті жилети тріумфують". Окрім цього були й пошкоджені статуї, які оздоблюють Тріумфальну арку.

      Читайте також: Протестувальники пошкодили Тріумфальну арку в Парижі: фото руйнувань

      Саме тому визначну пам'ятку огорнули у тканину, таким чином закривши споруду від туристів.

      Міністр культури Франції Франк Ристер заявив, що на відновлення пошкоджених статуй і обладнання всередині пам'ятки було витрачено 1,2 мільйона євро, пише The Local.

      Реставрацію було зроблено всього за кілька місяців, що дуже швидко,
      – сказав Ристер.

      Відомий пам'ятник знову відкрився менш ніж через два тижні після того, як 1 грудня його пошкодили демонстранти.

      Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Спершу це були водії, які протестували проти підвищення цін на пальне. Зараз це куди ширший рух проти "несправедливої політики уряду", через яку населення бідніє. Франція вже побачила і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих.

      Президент Франції Макрон запропонував провести "суспільний діалог", але потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан. Який, до слова, може обійтися країні у 10 мільярдів євро (його ще не ввели). Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів".

      blog_ava
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      Теги: День Перемоги Новини Франції Протести "жовтих жилетів" Архітектура
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