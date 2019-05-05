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      Когда восстановят Триумфальную арку

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      Когда восстановят Триумфальную арку
      Когда восстановят Триумфальную арку / Фото из открытых источников

      В прошлом году Триумфальная арка в Париже была повреждена во время протестов "желтых жилетов". Достопримечательность полностью восстановят к празднованию Дня победы в Европе 8 мая.

      Протестующие в декабре нанесли разноцветные надписи на стены монумента: "Макрона в отставку", "Желтые жилеты триумфируют". Кроме этого были и повреждены статуи, которые украшают Триумфальную арку.

      Читайте также: Протестующие повредили Триумфальную арку в Париже: фото разрушений

      Именно поэтому достопримечательность закрыли тканью, таким образом скрыв сооружение от глаз тысяч туристов.

      Министр культуры Франции Франк Ристер заявил, что на восстановление поврежденных статуй и оборудования внутри памятника было потрачено 1,2 миллиона евро, пишет The Local.

      Реставрация была сделана всего за несколько месяцев, что очень быстро,
      – сказал Ристер.

      Известный памятник вновь открылся менее чем через две недели после того, как 1 декабря его повредили демонстранты.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Сначала это были водители, которые протестовали против повышения цен на топливо. Сейчас это куда более широкое движение против "несправедливой политики правительства", из-за которой население беднеет. Франция уже увидела и столкновения с полицией, слезоточивый газ и БТРы на улицах, баррикады и горящие шины, и тысячи задержанных.

      Президент Франции Макрон предложил провести "общественный диалог", но потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение. Которое, к слову, может обойтись стране в 10 миллиардов евро (его еще не ввели). Стоит заметить, что правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".

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      Теги: День Победы Архитектура Протесты "желтых жилетов" Новости Франции
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