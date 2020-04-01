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      Большинство эвакуированных из Бали вылетели туда уже во время строгого карантина

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      Большинство эвакуированных из Бали вылетели туда уже во время строгого карантина / Фото иллюстративное 24 канала

      Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал скандальный рейс, который эвакуировал украинцев и Бали и Катара. Каждый третий турист отправился отдыхать уже после постановления Кабмина о карантине.

      По его словам, которые подтверждают данные Госпогранслужбы, большинство из людей вылетело из Украины на Бали 13-15 марта. Об этом Аваков написал в своем фейсбуке.

      Важно МВД не даст больше разрешения ни на один чартерный рейс, – Аваков

      То есть наплевали на предупреждения и просьбы вернуться (не ехать). В мире пандемия, а они решили через пол мира в отпуск слетать: погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, рестораны, побыли пару недель на курорте и... стали требовать их возвращать!
      – отметил Аваков.

      Подкрепил свои слова Аваков тем, что в Киеве более 75% больных именно тех, кто прилетел самолетом из-за границы. Еще часть из инфицированных – контактные с туристами лица.

      Министр МВД также рассказал, что "беглецов и уклонителей" от обсервации, уже нашли, они получили административные протоколы или будут подвергнуты санкциям: штраф до 17 тысяч гривен.

      Скандал из-за эвакуации: главное

      • 30 марта, в Украину прибыли два рейса из Катара. На рейсах находились около 350 человек. Часть из них направилась в места обсервации.
      • Примерно 50 человек, что находились в самолетах категорически отказались от обсервации.
      • Пассажиры заявляли, что решение Кабмина об обсервации приняли, когда их самолет уже был в небе. В обоих рейсах все были изначально согласны и на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту. Но против обсервации в гостиницах за свой счет.
      • Один из эвакуированных находится в больнице из-за высокой температуры и ухудшения состояния. Экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат, ожидают анализ ПЦР.

      О том, как живут в одном из отелей эвакуированные украинцы, смотрите по ссылке

      Самоізоляція і карантин: різниця
      Самоизоляция и карантин: разница / Инфографика 24 канала

      Обсервация после за границы: условия

      • Люди, которые посещали страны, где бушует коронавирус, должны находиться на обсервации в течении 14 дней. Это постановление Кабмина.
      • Областные и Киевская городская государственные администрации должны обеспечить обустройство специальных учреждений для организации обсервации, транспортировку к ним лиц, которые ей подлежат, а также медицинское наблюдение за ними.
      • Если человек не соблюдает условия карантина, ему грозит штраф от 17 до 51 тысяч гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
      Автор: Вероника Климская
      Теги: авиация Коронавирус COVID-19 Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости политики Эвакуация украинцев Путешествия
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