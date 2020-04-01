Большинство эвакуированных из Бали вылетели туда уже во время строгого карантина

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал скандальный рейс, который эвакуировал украинцев и Бали и Катара. Каждый третий турист отправился отдыхать уже после постановления Кабмина о карантине.

По его словам, которые подтверждают данные Госпогранслужбы, большинство из людей вылетело из Украины на Бали 13-15 марта. Об этом Аваков написал в своем фейсбуке.

Важно МВД не даст больше разрешения ни на один чартерный рейс, – Аваков

То есть наплевали на предупреждения и просьбы вернуться (не ехать). В мире пандемия, а они решили через пол мира в отпуск слетать: погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, рестораны, побыли пару недель на курорте и... стали требовать их возвращать!

– отметил Аваков.

Подкрепил свои слова Аваков тем, что в Киеве более 75% больных именно тех, кто прилетел самолетом из-за границы. Еще часть из инфицированных – контактные с туристами лица.

Министр МВД также рассказал, что "беглецов и уклонителей" от обсервации, уже нашли, они получили административные протоколы или будут подвергнуты санкциям: штраф до 17 тысяч гривен.

Скандал из-за эвакуации: главное

30 марта, в Украину прибыли два рейса из Катара. На рейсах находились около 350 человек. Часть из них направилась в места обсервации.

Примерно 50 человек, что находились в самолетах категорически отказались от обсервации.

что находились в самолетах от обсервации. Пассажиры заявляли, что решение Кабмина об обсервации приняли, когда их самолет уже был в небе. В обоих рейсах все были изначально согласны и на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту. Но против обсервации в гостиницах за свой счет.

приняли, когда их самолет уже был в небе. В обоих рейсах все были изначально согласны и на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту. Но против обсервации в гостиницах за свой счет. Один из эвакуированных находится в больнице из-за высокой температуры и ухудшения состояния. Экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат, ожидают анализ ПЦР.

О том, как живут в одном из отелей эвакуированные украинцы, смотрите по ссылке



Самоизоляция и карантин: разница / Инфографика 24 канала

Обсервация после за границы: условия