Большинство эвакуированных из Бали вылетели туда уже во время строгого карантина
Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал скандальный рейс, который эвакуировал украинцев и Бали и Катара. Каждый третий турист отправился отдыхать уже после постановления Кабмина о карантине.
По его словам, которые подтверждают данные Госпогранслужбы, большинство из людей вылетело из Украины на Бали 13-15 марта. Об этом Аваков написал в своем фейсбуке.
Важно МВД не даст больше разрешения ни на один чартерный рейс, – Аваков
То есть наплевали на предупреждения и просьбы вернуться (не ехать). В мире пандемия, а они решили через пол мира в отпуск слетать: погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, рестораны, побыли пару недель на курорте и... стали требовать их возвращать!
– отметил Аваков.
Подкрепил свои слова Аваков тем, что в Киеве более 75% больных именно тех, кто прилетел самолетом из-за границы. Еще часть из инфицированных – контактные с туристами лица.
Министр МВД также рассказал, что "беглецов и уклонителей" от обсервации, уже нашли, они получили административные протоколы или будут подвергнуты санкциям: штраф до 17 тысяч гривен.
Скандал из-за эвакуации: главное
- 30 марта, в Украину прибыли два рейса из Катара. На рейсах находились около 350 человек. Часть из них направилась в места обсервации.
- Примерно 50 человек, что находились в самолетах категорически отказались от обсервации.
- Пассажиры заявляли, что решение Кабмина об обсервации приняли, когда их самолет уже был в небе. В обоих рейсах все были изначально согласны и на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту. Но против обсервации в гостиницах за свой счет.
- Один из эвакуированных находится в больнице из-за высокой температуры и ухудшения состояния. Экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат, ожидают анализ ПЦР.
О том, как живут в одном из отелей эвакуированные украинцы, смотрите по ссылке
Самоизоляция и карантин: разница / Инфографика 24 канала
Обсервация после за границы: условия
- Люди, которые посещали страны, где бушует коронавирус, должны находиться на обсервации в течении 14 дней. Это постановление Кабмина.
- Областные и Киевская городская государственные администрации должны обеспечить обустройство специальных учреждений для организации обсервации, транспортировку к ним лиц, которые ей подлежат, а также медицинское наблюдение за ними.
- Если человек не соблюдает условия карантина, ему грозит штраф от 17 до 51 тысяч гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
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