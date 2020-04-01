Більшість евакуйованих з Балі вилетіли туди вже у час суворого карантину

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував скандальний рейс, який евакуйовував українців з Балі та Катару. Кожен третій турист вирушив відпочивати вже після постанови Кабміну про карантин.

За його словами, які підтверджують дані Держприкордонслужби, більшість із людей вилетіла з України на Балі 13 – 15 березня. Про це Аваков написав у своєму фейсбуці.

Важливо МВС не дасть дозволу більше на жоден чартерний рейс, – Аваков

Тобто наплювали на попередження та прохання повернутися (не їхати). У світі вмрує пандемія, а вони вирішили через пів світу у відпустку злітати: погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, ресторани, побули пару тижнів на курорті і … стали вимагати їх повертати!

– зазначив Аваков.

Підкріпив свої слова Аваков тим, що у Києві понад 75% хворих саме тих, хто прилетів літаком із-за кордону. Ще частина з інфікованих – контактні з туристами особи.

Міністр МВС також розповів, що "втікачів і ухилянтів" від обсервації, наразі знайшли, вони отримали адміністративні протоколи або будуть піддані санкціям: штраф до 17 000 гривень.

Скандал через евакуацію: головне

30 березня, в Україну прибули два рейси з Катару. На рейсах перебували близько 350 людей. Частина з них направилася у в місця обсервації.

Приблизно 50 осіб ще перебували в літаках категорично відмовилися від обсервації.

ще перебували в літаках від обсервації. Пасажири заявляли, що рішення Кабміну про обсервацію ухвалили, коли їхній літак вже був у небі. В обох рейсах всі були від початку згодні і на двотижневу самоізоляцію, і на аналізи прямо в аеропорту. Однакпроти обсервації в готелях за власний кошт.

ухвалили, коли їхній літак вже був у небі. В обох рейсах всі були від початку згодні і на двотижневу самоізоляцію, і на аналізи прямо в аеропорту. Однакпроти обсервації в готелях за власний кошт. Один з евакуйованих перебуває у лікарні через високу температуру і погіршення стану. Експрес-тест на коронавірус показав негативний результат, очікують на аналіз ПЛР.

Про те, як живуть в одному з готелів евакуйовані українці, дивіться за посиланням



Самоізоляція і карантин: різниця / Інфографіка 24 каналу

Обсервація після за кордону: умови