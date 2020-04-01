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      Більшість евакуйованих з Балі вилетіли туди вже у час суворого карантину

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      Більшість евакуйованих з Балі вилетіли туди вже у час суворого карантину / Фото ілюстративне 24 каналу

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував скандальний рейс, який евакуйовував українців з Балі та Катару. Кожен третій турист вирушив відпочивати вже після постанови Кабміну про карантин.

      За його словами, які підтверджують дані Держприкордонслужби, більшість із людей вилетіла з України на Балі 13 – 15 березня. Про це Аваков написав у своєму фейсбуці.

      Важливо МВС не дасть дозволу більше на жоден чартерний рейс, – Аваков

      Тобто наплювали на попередження та прохання повернутися (не їхати). У світі вмрує пандемія, а вони вирішили через пів світу у відпустку злітати: погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, ресторани, побули пару тижнів на курорті і … стали вимагати їх повертати!
      – зазначив Аваков.

      Підкріпив свої слова Аваков тим, що у Києві понад 75% хворих саме тих, хто прилетів літаком із-за кордону. Ще частина з інфікованих – контактні з туристами особи.

      Міністр МВС також розповів, що "втікачів і ухилянтів" від обсервації, наразі знайшли, вони отримали адміністративні протоколи або будуть піддані санкціям: штраф до 17 000 гривень.

      Скандал через евакуацію: головне

      • 30 березня, в Україну прибули два рейси з Катару. На рейсах перебували близько 350 людей. Частина з них направилася у в місця обсервації.
      • Приблизно 50 осіб ще перебували в літаках категорично відмовилися від обсервації.
      • Пасажири заявляли, що рішення Кабміну про обсервацію ухвалили, коли їхній літак вже був у небі. В обох рейсах всі були від початку згодні і на двотижневу самоізоляцію, і на аналізи прямо в аеропорту. Однакпроти обсервації в готелях за власний кошт.
      • Один з евакуйованих перебуває у лікарні через високу температуру і погіршення стану. Експрес-тест на коронавірус показав негативний результат, очікують на аналіз ПЛР.

      Про те, як живуть в одному з готелів евакуйовані українці, дивіться за посиланням

      Самоізоляція і карантин: різниця
      Самоізоляція і карантин: різниця / Інфографіка 24 каналу

      Обсервація після за кордону: умови

      • Люди, які відвідували країни, де вирує коронавірус, повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів. Це постанова Кабміну.
      • Обласні та Київська міська державні адміністрації повинні забезпечити облаштування спеціальних закладів для організації обсервації, транспортування до них осіб, що їй підлягають, а також медичне спостереження за ними.
      • Якщо людина не дотримується умов карантину, їй загрожу штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Подорожі Евакуація українців авіація Новини політики
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