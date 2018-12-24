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      Большинство народных депутатов пропустили половину голосований Рады в декабре

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      Большинство народных депутатов пропустили половину голосований Рады в декабре
      Большинство народных депутатов пропустили половину голосований Рады в декабре / Rbc.ua

      Ровно половину всех голосований Верховной Рады в декабре пропустили 252 народных депутата. Из них 61 народный избранник пропустил более 90% голосований.

      Об этом свидетельствуют данные общественной организации "Комитет избирателей Украины".

      При этом 17 нардепов не проголосовали ни разу за месяц. Среди них Евгений Мураев, Семен Семенченко, Денис Омельянович, Николай Фролов, Юрий Солод, Глеб Загорий, Роман Зварыч, Петр Сабашук, Игорь Шкиря, Виталий Чепинога, Дмитрий Ярош.

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      Ни разу не голосовали в Раде и депутаты-беглецы: Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Не голосовали также Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, ведь заявили, что оставляют депутатские полномочия, а также Надежда Савченко, которая находится под арестом в СИЗО.

      По данным сайта парламента, официально народные избранники пропустили голосования по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки.

      Часть довольно известных депутатов проголосовали лишь несколько раз в месяц. Среди них Дмитрий Добкин (принял участие в 0,3% голосований), Михаил Поплавский (1%), Андрей Белецкий (2%), Вадим Рабинович (2%), Константин Жеваго (2%), Виталий Куприй (2%), Наталья Королевская (4%), Сергей Левочкин (7%), Михаил Добкин (10%).

      Зато больше всего голосовали в декабре Виктор Пинзенык (100% голосований), Михаил Бондарь (99%) и Иван Спорыш (99%).

      Всего в декабре состоялось 12 пленарных заседаний Рады, на которых провели 335 голосований.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Статистика
      Источник: 24 Канал
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