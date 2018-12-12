Которые народные депутаты приносят меньше всего пользы Украине

Общественная организация "Комитет избирателей Украины" назвала наименее продуктивных депутатов Верховной Рады. За 4 года работы действующего парламента 48 нардепов не стали авторами ни одного принятого закона.

Об этом сообщает КИУ на своем официальном сайте.

Продуктивность народных избранников определяли как соотношение количества поданных законопроектов с принятыми (действующими законами) за 4 года работы Верховной Рады 8-го созыва. Учитывались лишь проекты законов, а не постановлений.

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Так, наименее продуктивным депутатом является внефракционный Евгений Мураев, который за эти годы подал 160 проектов законов, ни один из которых не был принят. В списке наименее продуктивных нардепов оказались также члены "Оппозиционного блока" Юрий Солод (подано 111/ принято 0), Александр Вилкул (108/0), Дмитрий Шпенов (81/0) и Дмитрий Колесников (80/0).



Наименее продуктивные народные депутаты за 4 года Рады

Всего в Раде 48 политиков, которые до сих пор не стали авторами ни одного принятого закона. Среди них такие известные фамилии как Вадим Рабинович (53/0), Нестор Шуфрич (24/0), Виктор Шевченко (73/0), Сергей Кивалов (34/0), Михаил Добкин (6/0), Андрей Билецкий (43/0), Дмитрий Ярош (12/0).

В то же время в парламенте есть нардепы, которые стали авторами десятков принятых законов. По информации КИУ, наиболее продуктивным нардепом является член фракции БПП Глеб Загорий. Все потому, что за 4 года каждый второй его законопроект стал законом (подано 53/принято 25).

Что известно о наименее продуктивном нардепе Евгении Мураеве?Народный депутат Украины от Партии регионов 7 и 8 созывов. С июня 2016 года стал внефракционным, был главой политсовета партии "За жизнь", однако покинул политсилу и возглавил партию "НАШИ", которую сам же создал. Мураев владел 100% правами на телеканал NewsOne, но в конце августа на 3 года передал управление телеканалом заместителю главы администрации экс-президента Януковича Андрею Портнову, а затем владельцем канала стал человек, связанный с кумом президента РФ Виктором Медведчуком. В декабре стало известно, что Мураев запустил работу нового своего телеканала "НАШ".



Мураев известен своими украинофобскими взглядами. Назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом", а с началом боевых действий на Донбассе заявил, что это "гражданский конфликт", отметив, что две стороны получают поддержку от иностранных государств: Украина со стороны США, а боевики – России. Выступает против декоммунизации. Комментируя перспективы вступления Украины в НАТО Мураев, что там "на нее не ждут". Также Мураев заявлял, что политзаключенный Олег Сенцов "готовил взрывы и поджоги" и "для части населения" он является террористом.