18:05
12 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Експерименти доньки Путіна. Хатинка скандальної Захарової
      Вєсті Кремля
      23:20, 11 грудня
      Вєсті.UA. Обмеження для секс-символа СРСР. Топографічний кретинізм російських ЗМІ
      Вєсті.UA
      20:22, 11 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      Які народні депутати приносять найменше користі Україні

      4799 Читать новость на русском
      Які народні депутати є найменш продуктивними
      Які народні депутати є найменш продуктивними / Фото з відкритих джерел

      Громадська організація "Комітет виборців України" назвала найменш продуктивних депутатів Верховної Ради. За 4 роки роботи чинного парламенту 48 нардепів не стали авторами жодного ухваленого закону.

      Про це повідомляє КВУ на своєму офіційному сайті.

      Продуктивність народних обранців визначали як співвідношення кількості поданих законопроектів до ухвалених (є чинними законами) за 4 роки роботи Верховної Ради 8-го скликання. Враховувалися лише проекти законів, а не постанов.

      Читайте також: Хто наразі лідирує у президентському рейтингу: свіжі дані

      Так, найменш продуктивним депутатом є позафракційний Євгеній Мураєв, який за ці роки подав 160 проектів законів, жоден із яких не був ухвалений. У списку найменш продуктивних нардепів опинилися також члени "Опозиційного блоку" Юрій Солод (подано 111/ прийнято 0), Олександр Вілкул (108/0), Дмитро Шпенов (81/0) та Дмитро Колєсніков (80/0).

      Верховна Рада депутати продуктивність робота статистика законопроекти закони КВУ
      Найменш продуктивні народні депутати за 4 роки Ради

      Загалом у Раді є 48 політиків, які досі не стали авторами жодного ухваленого закону. Серед них такі відомі прізвища як Вадим Рабінович (53/0), Нестор Шуфрич (24/0), Віктор Шевченко (73/0), Сергій Ківалов (34/0), Михайло Добкін (6/0), Андрій Білецький (43/0), Дмитро Ярош (12/0).

      Водночас у парламенті є нардепи, які стали авторами десятків ухвалених законів. За інформацією КВУ, найбільш продуктивним нардепом є член фракції БПП Гліб Загорій. Усе тому, що за 4 роки кожен другий його законопроект став законом (подано 53/прийнято 25).

      Що відомо про найменш продуктивного нардепа Євгена Мураєва? Народний депутат України від Партії регіонів 7 та 8 скликань. З червня 2016 року став позафракційним, був головою політради партії "За життя", проте покинув політсилу і очолив партію "НАШІ", яку сам же створив. Мураєв володів 100% прав на телеканал NewsOne, але наприкінці серпня на 3 роки передав управління телеканалом заступнику голови адміністрації екс-президента Януковича Андрію Портнову, а потім власником каналу стала людина, пов'язана з кумомпрезидента РФ Віктором Медведчуком. У грудні стало відомо, що Мураєв запустив роботу нового свого телеканалу "НАШ".

      Мураєв відомий своїми українофобськими поглядами. Назвав Революцію Гідності "державним переворотом", а з початком бойових дій на Донбасі заявив, що це – "громадянський конфлікт", відзначивши, що дві сторони отримують підтримку від іноземних держав: Україна зі сторони США, а бойовики – Росії. Виступає проти декомунізації. Коментуючи перспективи вступу України до НАТО Мураєв, що там "на неї не чекають". Також Мураєв заявляв, що політв'язень Олег Сенцов "готував вибухи і підпали" і "для частини населення" він є терористом.

      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада статистика Законодавство Євгеній Мураєв Солод Юрій Васильович Олександр Вілкул Шпенов Дмитро Юрійович Вадим Рабінович Нестор Шуфрич
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хіматака у Сирії, вибухи у церквах Індонезії та Керченська бійня: криваві трагедії 2018 року
      сьогодні , 18:00 Хіматака у Сирії, вибухи у церквах Індонезії та Керченська бійня: криваві трагедії 2018 року
      Ірина Вихрущ 29
      Почему теракт в Страсбурге весьма своевременный для России
      сьогодні , 17:10 Почему теракт в Страсбурге весьма своевременный для России
      Блог Соцмережі 511
      Что общего между нашествием обезьян в Нью-Дели и Донецком в 2014 году
      сьогодні , 15:04 Что общего между нашествием обезьян в Нью-Дели и Донецком в 2014 году
      Блог Соцмережі 860
      Ваше завдання – щоб ваші вороги загинули
      сьогодні , 13:33 Ваше завдання – щоб ваші вороги загинули
      Дід Панас 1255
      Як протести у Франції впливають на Україну
      сьогодні , 12:01 Як протести у Франції впливають на Україну
      Артем Овдієнко 1055
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Гройсман відверто визнав помилки уряду
       25 жовтня 2016 , 00:27
      Тихо прийшов, тихо пішов. Ворога знищено, як був наказ, – гімн Сил спецоперацій до дня ССО
       29 липня 2017 , 14:21
      Перекупам перекрили кисень – продати авто стало складніше
       13 вересня , 08:15
      Наставник Вест Хема оцінив серйозність втрати Ярмоленка
       25 жовтня , 18:24
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук