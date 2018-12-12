Які народні депутати приносять найменше користі Україні

Громадська організація "Комітет виборців України" назвала найменш продуктивних депутатів Верховної Ради. За 4 роки роботи чинного парламенту 48 нардепів не стали авторами жодного ухваленого закону.

Про це повідомляє КВУ на своєму офіційному сайті.

Продуктивність народних обранців визначали як співвідношення кількості поданих законопроектів до ухвалених (є чинними законами) за 4 роки роботи Верховної Ради 8-го скликання. Враховувалися лише проекти законів, а не постанов.

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Так, найменш продуктивним депутатом є позафракційний Євгеній Мураєв, який за ці роки подав 160 проектів законів, жоден із яких не був ухвалений. У списку найменш продуктивних нардепів опинилися також члени "Опозиційного блоку" Юрій Солод (подано 111/ прийнято 0), Олександр Вілкул (108/0), Дмитро Шпенов (81/0) та Дмитро Колєсніков (80/0).



Найменш продуктивні народні депутати за 4 роки Ради

Загалом у Раді є 48 політиків, які досі не стали авторами жодного ухваленого закону. Серед них такі відомі прізвища як Вадим Рабінович (53/0), Нестор Шуфрич (24/0), Віктор Шевченко (73/0), Сергій Ківалов (34/0), Михайло Добкін (6/0), Андрій Білецький (43/0), Дмитро Ярош (12/0).

Водночас у парламенті є нардепи, які стали авторами десятків ухвалених законів. За інформацією КВУ, найбільш продуктивним нардепом є член фракції БПП Гліб Загорій. Усе тому, що за 4 роки кожен другий його законопроект став законом (подано 53/прийнято 25).

Що відомо про найменш продуктивного нардепа Євгена Мураєва? Народний депутат України від Партії регіонів 7 та 8 скликань. З червня 2016 року став позафракційним, був головою політради партії "За життя", проте покинув політсилу і очолив партію "НАШІ", яку сам же створив. Мураєв володів 100% прав на телеканал NewsOne, але наприкінці серпня на 3 роки передав управління телеканалом заступнику голови адміністрації екс-президента Януковича Андрію Портнову, а потім власником каналу стала людина, пов'язана з кумомпрезидента РФ Віктором Медведчуком. У грудні стало відомо, що Мураєв запустив роботу нового свого телеканалу "НАШ".



Мураєв відомий своїми українофобськими поглядами. Назвав Революцію Гідності "державним переворотом", а з початком бойових дій на Донбасі заявив, що це – "громадянський конфлікт", відзначивши, що дві сторони отримують підтримку від іноземних держав: Україна зі сторони США, а бойовики – Росії. Виступає проти декомунізації. Коментуючи перспективи вступу України до НАТО Мураєв, що там "на неї не чекають". Також Мураєв заявляв, що політв'язень Олег Сенцов "готував вибухи і підпали" і "для частини населення" він є терористом.