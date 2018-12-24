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      Більшість народних депутатів пропустили половину голосувань Ради у грудні

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      Більшість народних депутатів пропустили половину голосувань Ради у грудні
      Більшість народних депутатів пропустили половину голосувань Ради у грудні / Rbc.ua

      Рівно половину усіх голосувань Верховної Ради у грудні пропустили 252 народні депутати. Із них 61 народний обранець пропустив понад 90% голосувань.

      Про це свідчать дані громадської організації "Комітет виборців України".

      При цьому 17 нардепів не проголосували жодного разу за місяць. Серед них Євген Мураєв, Семен Семенченко, Денис Омельянович, Микола Фролов, Юрій Солод, Гліб Загорій, Роман Зварич, Петро Сабашук, Ігор Шкіря, Віталій Чепинога, Дмитро Ярош.

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      Жодного разу не голосували в Раді і депутати-втікачі: Євген Бакулін, Сергій Клюєв та Олександр Онищенко. Не голосували також В’ячеслав Константіновський та Андрій Журжій, адже заявили, що складають депутатські повноваження, а також Надія Савченко, яка перебуває під арештом у СІЗО.

      За даними сайту парламенту, офіційно народні обранці пропустили голосування з невідомих причин, тобто, не через хворобу чи відрядження.

      Частина досить відомих депутатів проголосували лише кілька разів за місяць. Серед них Дмитро Добкін (взяв участь в 0,3% голосувань), Михайло Поплавський (1%), Андрій Білецький (2%), Вадим Рабінович (2%), Костянтин Жеваго (2%), Віталій Купрій (2%), Наталія Королевська (4%), Сергій Льовочкін (7%), Михайло Добкін (10%).

      Натомість, найбільше голосували у грудні Віктор Пинзеник (100% голосувань), Михайло Бондар (99%) та Іван Спориш (99%).

      Загалом у грудні відбулося 12 пленарних засідань Ради, на яких провели 335 голосувань.

       

      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Статистика
      Джерело: 24 Канал
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